Эвакуатор разбил три машины при попытке забрать на штрафстоянку BMW в Сочи

По информации, водитель эвакуатора загрузил белый BMW на платформу и направился на штрафстоянку, но не зафиксировал одну из опор спецтехники в транспортное положение. Выступающая конструкция задела три припаркованных машины.



Согласно видео с места происшествия, опора разбила багажник «ВАЗ-2114», который затем врезался в «Toyota Camry», повредив задний бампер. После этого «Toyota» столкнулась с «Opel», стоящим впереди.