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Эвакуатор разбил три машины при попытке забрать на штрафстоянку BMW в Сочи

В Сочи эвакуатор повредил три автомобиля во время попытки эвакуировать неправильно припаркованный BMW. Инцидент произошел утром 5 сентября на улице Орджоникидзе в Центральном районе города, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Источник: соцсети // ЧП Сочи

По информации, водитель эвакуатора загрузил белый BMW на платформу и направился на штрафстоянку, но не зафиксировал одну из опор спецтехники в транспортное положение. Выступающая конструкция задела три припаркованных машины.

Согласно видео с места происшествия, опора разбила багажник «ВАЗ-2114», который затем врезался в «Toyota Camry», повредив задний бампер. После этого «Toyota» столкнулась с «Opel», стоящим впереди.