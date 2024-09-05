По информации, водитель эвакуатора загрузил белый BMW на платформу и направился на штрафстоянку, но не зафиксировал одну из опор спецтехники в транспортное положение. Выступающая конструкция задела три припаркованных машины.
Согласно видео с места происшествия, опора разбила багажник «ВАЗ-2114», который затем врезался в «Toyota Camry», повредив задний бампер. После этого «Toyota» столкнулась с «Opel», стоящим впереди.
Эвакуатор разбил три машины при попытке забрать на штрафстоянку BMW в Сочи
В Сочи эвакуатор повредил три автомобиля во время попытки эвакуировать неправильно припаркованный BMW. Инцидент произошел утром 5 сентября на улице Орджоникидзе в Центральном районе города, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
По информации, водитель эвакуатора загрузил белый BMW на платформу и направился на штрафстоянку, но не зафиксировал одну из опор спецтехники в транспортное положение. Выступающая конструкция задела три припаркованных машины.