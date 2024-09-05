Военкор Хайруллин потребовал извинений от командира «Ахмата» Алаудинова

«У нас великие сказочники на наших некоторых каналах. И люди, которые дают интервью, тоже рассказывают такие смешные вещи, что иногда потом мы спрашиваем: “А из-за чего люди не верят?” Конечно, они не будут верить, так как вы рассказываете, что есть какие-то лаборатории, где мы собираем тысячи дронов FPV.