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На уфимку, избившую сына на детской площадке, возбудили уголовное дело

Следственный отдел по Кировскому району города Уфы возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы за ненадлежащее воспитание восьмилетнего сына (ст. 156 УК РФ) и по факту нанесения ему побоев (ст. 116 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления СКР по республике.

По предварительным данным, 1 сентября фигурантка уголовного дела на одной из детских площадок ногами избила своего сына в присутствии других детей. На это она решилась из-за малозначительного повода, уточнили в пресс-службе ведомства. Было также установлено, что подозреваемая раньше систематически избивала ребенка.