На уфимку, избившую сына на детской площадке, возбудили уголовное дело

По предварительным данным, 1 сентября фигурантка уголовного дела на одной из детских площадок ногами избила своего сына в присутствии других детей. На это она решилась из-за малозначительного повода, уточнили в пресс-службе ведомства. Было также установлено, что подозреваемая раньше систематически избивала ребенка.