По предварительным данным, 1 сентября фигурантка уголовного дела на одной из детских площадок ногами избила своего сына в присутствии других детей. На это она решилась из-за малозначительного повода, уточнили в пресс-службе ведомства. Было также установлено, что подозреваемая раньше систематически избивала ребенка.
На уфимку, избившую сына на детской площадке, возбудили уголовное дело
Следственный отдел по Кировскому району города Уфы возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы за ненадлежащее воспитание восьмилетнего сына (ст. 156 УК РФ) и по факту нанесения ему побоев (ст. 116 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления СКР по республике.