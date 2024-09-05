В Шахтах локализовали ландшафтный пожар на площади в 1200 кв. метров

На этот раз трава на площади в 1200 кв. метров полыхает в районе улицы Ялтинской. Вызов в экстренную поступил в 10:53, в 13:56 распространение пламени остановили. Сейчас тушение продолжается. На месте от МЧС работают 20 человек, используется четыре единицы техники.