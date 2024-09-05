«Он может улыбаться нам в лицо»: Знакомые семьи убитой 12-летней девочки на Кубани высказали догадку о преступнике

В ночь на 2 сентября тело Арины (имя изменено) нашли на берегу реки. Школьницу задушили рубашкой, а ее велосипед был в воде. Накануне она ездила к подруге поиграть в волейбол — девочка вообще была спортивная, занималась самбо и карате. После 19 часов она засобиралась домой, нужно было подготовиться к школьной линейке. Но родители в этот вечер так и не дождалась своего ребенка…