«Он может улыбаться нам в лицо»: Знакомые семьи убитой 12-летней девочки на Кубани высказали догадку о преступнике

Поиски убийцы 12-летней девочки из хутора Бураковский продолжаются. На месте трагедии работают лучшие следователи, но до сих пор они не объявили имя преступника.
В ночь на 2 сентября тело Арины (имя изменено) нашли на берегу реки. Школьницу задушили рубашкой, а ее велосипед был в воде. Накануне она ездила к подруге поиграть в волейбол — девочка вообще была спортивная, занималась самбо и карате. После 19 часов она засобиралась домой, нужно было подготовиться к школьной линейке. Но родители в этот вечер так и не дождалась своего ребенка…
Они стали звонить на телефон Арине, но он молчал. Подруга, у которого она была, сообщила, что Арина давно уехала. Тогда подняли тревогу и стали искать дочь по всему хутору. После к поискам присоединились все местные жители.
Уже поздней ночью Арину обнаружил местный житель. Место трагедии оказалось недалеко от дома, в 500 метрах. Тело ребенка нашли в реке.
«Мы даже не знаем, на кого думать, полиция весь хутор перерыла. Может, убийца ходит рядом, улыбается в лицо, а мы даже не догадываемся, что это он», — признались «КП»-Кубань знакомые семьи убитой девочки.
Местные говорят, что в этот вечер видели в хуторе неизвестную белую машину. Она проехала по улицам и скрылась в неизвестном направлении. Но камер в населенном пункте мало, отследить поток транспорта — задача не из простых.
«Проверяли на детекторе лжи даже мать Арины. Только что она скажет? Сидела и плакала. Она вообще в таком состоянии — вроде сидит с нами, а вроде ее и нет», — добавляют знакомые.
Они надеются, что в поисках убийцы поможет телефон, с которым Арина была в тот вечер. Только, куда он делся, неизвестно. Загадка и то, где конкретно девочку убили.
«Вот вторые сутки его прощупывают в реке металлоискателем. Берег тоже весь прошли — нет его нигде. И наушник нашли, только что это даст? Она могла обронить его, где угодно», — говорят местные жители.
Прощание с Ариной прошло 4 августа. Тело девочки в белом гробу похоронили на местном кладбище. Оно находится в черте хутора. И возможно, в этот вечер школьница проезжала около него по дороге. Тут обычно безлюдно. И таких мест в хуторе Бураковском много.