Воронежский пенсионер перевел мошенникам 3,2 млн, опасаясь обвинений в госизмене

— Возбуждено уголовное дело по статье УК, карающей за мошенничество в особо крупном размере. Всего 4 сентября в Воронежской области от действий аферистов пострадали десять человек. Еще четверо лишились денег, хранившихся на банковских картах. Ущерб, причиненный мошенниками, составил около 7 миллионов 200 тысяч рублей, — сообщили в региональном ГУ МВД.