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Воронежский пенсионер перевел мошенникам 3,2 млн, опасаясь обвинений в госизмене

69-летний мужчина из Воронежа отдал аферистам 3,2 млн рублей, которые копил 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

69-летний воронежский пенсионер после звонка мошенников лишился всех своих накоплений. Аферисты смогли убедить мужчину, что некие преступники пытаются перевести деньги с его счетов на финансирование терроризма. И чтобы избежать уголовного дела за госизмену, ему необходимо перевести деньги на «безопасный счет».

В течение недели мужчина переводил мошенникам свои сбережения небольшими суммами. В конце концов он потерял 3,2 миллиона рублей — все, что копил в течение 20 лет.

— Возбуждено уголовное дело по статье УК, карающей за мошенничество в особо крупном размере. Всего 4 сентября в Воронежской области от действий аферистов пострадали десять человек. Еще четверо лишились денег, хранившихся на банковских картах. Ущерб, причиненный мошенниками, составил около 7 миллионов 200 тысяч рублей, — сообщили в региональном ГУ МВД.