Сотрудники СК задержали подозреваемых в нападении на аниматоров в Анапе

Сотрудники следственного комитета задержали двух подозреваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.