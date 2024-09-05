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Сотрудники СК задержали подозреваемых в нападении на аниматоров в Анапе

В Анапе в ночь на 3 сентября произошла драка. На Пионерском проспекте группа неизвестных набросилась на аниматоров. Правоохранителям удалось задержать 5 участников потасовки.

Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю — Telegram

Сотрудники следственного комитета задержали двух подозреваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

«С задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигурантов под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и собирать необходимые доказательства. Ход расследования дела был поставлен на контроль в аппарате следственного управления.

СК