Сотрудники СК задержали подозреваемых в нападении на аниматоров в Анапе

Сотрудники следственного комитета задержали двух подозреваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
«С задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигурантов под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
Также уточняется, что правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и собирать необходимые доказательства. Ход расследования дела был поставлен на контроль в аппарате следственного управления.