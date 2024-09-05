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Полиция в Ростове-на-Дону ищет участников драки

В Ростове во время конфликта ранили мужчину, сейчас в ситуации разбирается полиция.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону правоохранители начали искать участников конфликта, произошедшего на Ленина. Об этом стало известно сегодня, 5 сентября.

Ранее очевидцы сообщили, что якобы слышали драку со стрельбой. Однако в полиции подтверждают только часть информации.

— Проводится проверка по факту нанесения гражданину колото-резанных ранений, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, личности участников ссоры и степень тяжести вреда, нанесенного здоровью пострадавшего.