Полиция в Ростове-на-Дону ищет участников драки

В Ростове-на-Дону правоохранители начали искать участников конфликта, произошедшего на Ленина. Об этом стало известно сегодня, 5 сентября.
Ранее очевидцы сообщили, что якобы слышали драку со стрельбой. Однако в полиции подтверждают только часть информации.
— Проводится проверка по факту нанесения гражданину колото-резанных ранений, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, личности участников ссоры и степень тяжести вреда, нанесенного здоровью пострадавшего.