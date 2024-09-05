В Самаре произошел пожар в квартире на ул. Мичурина из-за пригоревшей еды

В четверг, 5 сентября, в Октябрьском районе Самары днем произошел пожар в многоэтажном доме. На улице Мичурина загорелась квартира в доме № 149. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 14:18. Прибывшие подразделения выяснили, что произошло пригорание пищи, — рассказали в ведомстве.
На месте происшествия работали четыре единицы техники и 14 человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Эвакуация не потребовалась.
Напомним, 30 августа 2024 года мощный пожар охватил квартиру в одной из пятиэтажек в поселке Яблоневый овраг близ Жигулевска. Многодетная семья чудом уцелела, но теперь осталась без жилья. Всему виной — оставленная в розетке зарядка.