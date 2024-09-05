Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре произошел пожар в квартире на ул. Мичурина из-за пригоревшей еды

Пригоревшая еда стала причиной пожара в квартире на ул. Мичурина в Самаре 5 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 5 сентября, в Октябрьском районе Самары днем произошел пожар в многоэтажном доме. На улице Мичурина загорелась квартира в доме № 149. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 14:18. Прибывшие подразделения выяснили, что произошло пригорание пищи, — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работали четыре единицы техники и 14 человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Эвакуация не потребовалась.

Напомним, 30 августа 2024 года мощный пожар охватил квартиру в одной из пятиэтажек в поселке Яблоневый овраг близ Жигулевска. Многодетная семья чудом уцелела, но теперь осталась без жилья. Всему виной — оставленная в розетке зарядка.

МЧС
пожары