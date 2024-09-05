В Самаре произошел пожар в квартире на ул. Мичурина из-за пригоревшей еды

Напомним, 30 августа 2024 года мощный пожар охватил квартиру в одной из пятиэтажек в поселке Яблоневый овраг близ Жигулевска. Многодетная семья чудом уцелела, но теперь осталась без жилья. Всему виной — оставленная в розетке зарядка.