Суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны Попова

Как сообщил СКР, имущество арестовано «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий». Также арестованы иномарки и мотоцикл заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Как сообщал «Ъ», он признал вину в хищении 30 млн руб.
О возбуждении уголовного дела против Павла Попова СКР сообщил 29 августа. По версии следствия, вместе с Владимиром Шестеровым и директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым экс-замминистра обороны похитил 30 млн руб., предназначенных для проведения работ в парке. Средства списывали на работы, которые не выполнялись.
Павел Попов вину не признал и отказался от дачи показаний. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО «Бутырка» до 29 октября. Позднее, сообщал «Ъ», его направили в СИЗО «Лефортово». По вменяемой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.