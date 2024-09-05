Суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны Попова

Павел Попов вину не признал и отказался от дачи показаний. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО «Бутырка» до 29 октября. Позднее, сообщал «Ъ», его направили в СИЗО «Лефортово». По вменяемой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.