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Суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны Попова

Суд по ходатайству ГВСУ СКР наложил арест на загородный дом и подсобные строения бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее следствие начало проверку законности приобретения недвижимости господина Попова и его родственников, которое оценивается на сумму свыше 500 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил СКР, имущество арестовано «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий». Также арестованы иномарки и мотоцикл заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Как сообщал «Ъ», он признал вину в хищении 30 млн руб.

О возбуждении уголовного дела против Павла Попова СКР сообщил 29 августа. По версии следствия, вместе с Владимиром Шестеровым и директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым экс-замминистра обороны похитил 30 млн руб., предназначенных для проведения работ в парке. Средства списывали на работы, которые не выполнялись.

Павел Попов вину не признал и отказался от дачи показаний. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО «Бутырка» до 29 октября. Позднее, сообщал «Ъ», его направили в СИЗО «Лефортово». По вменяемой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.