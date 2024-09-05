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В Ростовской области столкнулись два теплохода

ГУ МЧС России: в Ростовской области столкнулись два теплохода.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости. Два теплохода столкнулись на реке Дон в районе Елизаветинского переката в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.

«В 15.20 (совпадает с мск — ред.) поступило сообщение о том, что в городе Азове на реке Дон при расхождении двух судов — теплоход PHRYGIA флаг Belize и теплоход “Мая” флаг РФ — произошел навал одного судна на другое», — сказал он.

В результате ЧП пострадавших и розлива нефтепродуктов нет. Судовой ход не перекрыт, добавил представитель ведомства.

МЧС