В Ростовской области столкнулись два теплохода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости. Два теплохода столкнулись на реке Дон в районе Елизаветинского переката в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
«В 15.20 (совпадает с мск — ред.) поступило сообщение о том, что в городе Азове на реке Дон при расхождении двух судов — теплоход PHRYGIA флаг Belize и теплоход “Мая” флаг РФ — произошел навал одного судна на другое», — сказал он.
В результате ЧП пострадавших и розлива нефтепродуктов нет. Судовой ход не перекрыт, добавил представитель ведомства.