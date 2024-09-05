В Ростовской области столкнулись два теплохода

«В 15.20 (совпадает с мск — ред.) поступило сообщение о том, что в городе Азове на реке Дон при расхождении двух судов — теплоход PHRYGIA флаг Belize и теплоход “Мая” флаг РФ — произошел навал одного судна на другое», — сказал он.