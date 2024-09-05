В Шебекино погиб мирный житель в результате обстрела ВСУ

«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. К сожалению, у нас еще одна трагедия: в результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Кроме того, от прямых попаданий снарядов со стороны ВСУ в двух частных домах, двух хозяйственных постройках и складском помещении на территории предприятия произошли пожары. Ликвидацией очагов возгорания занимаются пожарные расчеты.
По словам Гладкова, в 10 домовладениях выбиты окна, а также посечены кровли, фасады и заборы. Информация о последствиях уточняется, на месте происшествий работают оперативные службы и администрация.
Ранее, 31 августа, ВСУ четыре раза обстреляли город Шебекино, в результате чего были повреждены 12 многоквартирных домов. Кроме того, было повреждено одно коммерческое здание, осколками был посечен один автомобиль.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года президентом России Владимиром Путиным. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.