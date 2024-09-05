В Шебекино погиб мирный житель в результате обстрела ВСУ

«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. К сожалению, у нас еще одна трагедия: в результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.