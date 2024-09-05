В Петербурге зарегистрировали дела топ-менеджеров «Балтики» с новыми обвинениями

«Два дела поступило в суд. У каждого из фигурантов свое. Шерстенникова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, при избрании была ст. 159 УК РФ, мошенничество), а Рогачевского — по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями, ранее тоже была ст. 159 УК РФ)», — написала Лебедева в своем Telegram-канале.
По версии обвинения, с 23 июня по 22 августа 2023 года Шерстенников при пособничестве Рогачевского и иных лиц, действуя в интересах группы компаний Carlsberg, совершил заведомо невыгодные для «Балтики» сделки по передаче на 20 лет лицензии на бренд «Балтика» в пользу ООО «Виста БиУай Ко» для использования в Белоруссии за 295,6 млн рублей, а также в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» для использования в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Монголии и на Украине за 865,9 млн рублей. В результате действий фигурантов «Балтика» потеряла возможность осуществлять экспортные поставки и получать от этого прибыль.
О задержании Шерстенникова и Рогачевского стало известно в ноябре 2023 года. Изначально обоим вменялось мошенничество — сообщалось, что многомиллионной оплаты заключенной ими сделки со стороны зарубежных партнеров так и не последовало. Изначально обоих топ-менеджеров заключили под стражу, однако признавший вину Рогачевский в январе 2024 года был переведен под домашний арест.
В марте 2022 года Carlsberg Group приняла решение о продаже своего бизнеса в России. 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов Carlsberg Group в России во временное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В соответствии с распоряжением Росимущества с 17 июля президентом пивоваренной компании «Балтика» назначен Таймураз Боллоев.