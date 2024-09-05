В Петербурге зарегистрировали дела топ-менеджеров «Балтики» с новыми обвинениями

По версии обвинения, с 23 июня по 22 августа 2023 года Шерстенников при пособничестве Рогачевского и иных лиц, действуя в интересах группы компаний Carlsberg, совершил заведомо невыгодные для «Балтики» сделки по передаче на 20 лет лицензии на бренд «Балтика» в пользу ООО «Виста БиУай Ко» для использования в Белоруссии за 295,6 млн рублей, а также в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» для использования в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Монголии и на Украине за 865,9 млн рублей. В результате действий фигурантов «Балтика» потеряла возможность осуществлять экспортные поставки и получать от этого прибыль.