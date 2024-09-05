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ВС РФ уничтожили «Искандером» установку РСЗО MLRS ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские военные уничтожили с помощью ОТРК «Искандер-М» пусковую установку РСЗО М270 MLRS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомство опубликовало кадры уничтожения пусковой установки.

«Средствами объективного контроля ВС РФ в районе населенного пункта Могрица (20 км северо-восточнее г. Сумы) было обнаружено движение пусковой установки РСЗО М270 MLRS ВСУ американского производства. После определения и подтверждения точных координат замаскированного места размещения машины РСЗО командованием было принято решение о точечном огневом воздействии. В результате нанесенного расчетом ОТРК “Искандер-М” ВС РФ ракетного удара пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ была уничтожена», — сказали в ведомстве.