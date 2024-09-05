ВС РФ уничтожили «Искандером» установку РСЗО MLRS ВСУ в Сумской области

«Средствами объективного контроля ВС РФ в районе населенного пункта Могрица (20 км северо-восточнее г. Сумы) было обнаружено движение пусковой установки РСЗО М270 MLRS ВСУ американского производства. После определения и подтверждения точных координат замаскированного места размещения машины РСЗО командованием было принято решение о точечном огневом воздействии. В результате нанесенного расчетом ОТРК “Искандер-М” ВС РФ ракетного удара пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ была уничтожена», — сказали в ведомстве.