Продюсер «Вия» Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке

Петрухин спродюсировал художественный фильм «Вий». Он также возглавляет компанию «Русская фильм группа», которая организовывала съемку фильма «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном и Рутгером Хауэром в главных ролях. Организация получила на эти цели порядка 270 млн руб. Несколько лет назад «Фонд кино» потребовал от Петрухина и его компании вернуть вложенные средства из-за провала картины в прокате.