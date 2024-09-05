Суд запретил Дурову покидать Францию в течение шести месяцев, пишут СМИ

«Помещенному под судебный надзор под залог в размере пяти миллионов евро (один миллион евро выплачивается немедленно и 500 тысяч евро ежемесячно в течение восьми месяцев) Павлу Дурову запрещено покидать территорию Франции в течение следующих шести месяцев», — говорится в статье.
Согласно изданию, сейчас Дуров находится в поисках жилья в лучших кварталах Парижа, бюджет при этом не представляет проблемы. По информации журнала, Дуров может вселиться в новое жилье уже в конце этой недели.
Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Это вызвало широкую критику со стороны общественности во многих странах. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
Вечером 28 августа его отпустили под залог, при этом Дуров обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.