Суд запретил Дурову покидать Францию в течение шести месяцев, пишут СМИ

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Это вызвало широкую критику со стороны общественности во многих странах. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.