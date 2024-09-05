В Краснодарском крае простились с жестоко убитой 12-летней девочкой

В Краснодарском крае простились с жестоко убитой 12-летней школьницей. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Кубань». Страшная трагедия произошла в ночь на 2 сентября на берегу реки в Кореновском районе.
Известно, что в тот вечер она отправилась на велосипеде к подруге. Однако домой девочка больше не вернулась. Родители забили тревогу, когда дочь перестала выходить на связь. Школьницу начали искать. Только глубокой ночью один местных жителей нашли тело девочки рядом с рекой. Сейчас на месте продолжают работать следователи.
Прощание с девочкой прошло 4 сентября. Ее похоронили на местном кладбище.