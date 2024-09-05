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В Краснодарском крае простились с жестоко убитой 12-летней девочкой

На Кубани похоронили жестоко убитую 12-летнюю школьницу.
Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае простились с жестоко убитой 12-летней школьницей. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Кубань». Страшная трагедия произошла в ночь на 2 сентября на берегу реки в Кореновском районе.

Известно, что в тот вечер она отправилась на велосипеде к подруге. Однако домой девочка больше не вернулась. Родители забили тревогу, когда дочь перестала выходить на связь. Школьницу начали искать. Только глубокой ночью один местных жителей нашли тело девочки рядом с рекой. Сейчас на месте продолжают работать следователи.

Прощание с девочкой прошло 4 сентября. Ее похоронили на местном кладбище.