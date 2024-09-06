Гладков сообщил о повреждении 15 домов в Шебекино

«После подомового обхода в результате трех обстрелов в 15 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. На территории одного из предприятий повреждена кровля производственного помещения. От “прилета” снаряда разрушена крыша гаража и сильно поврежден стоящий в нем легковой автомобиль. Также осколками посечены четыре автомобиля», — написал он.