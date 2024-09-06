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Гладков сообщил о повреждении 15 домов в Шебекино

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. После трех обстрелов со стороны ВСУ повреждены 15 домов в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Гладков вечером в четверг сообщал, что после обстрела со стороны ВСУ в Шебекино погиб мирный житель.

«После подомового обхода в результате трех обстрелов в 15 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. На территории одного из предприятий повреждена кровля производственного помещения. От “прилета” снаряда разрушена крыша гаража и сильно поврежден стоящий в нем легковой автомобиль. Также осколками посечены четыре автомобиля», — написал он.

Гладков добавил, что сотрудники МЧС совместно с нашими бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, сухой травы и подстилки в лесном массиве. Кроме того, администрация и оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток.