Гладков сообщил о повреждении 15 домов в Шебекино

Гладков вечером в четверг сообщал, что после обстрела со стороны ВСУ в Шебекино погиб мирный житель.
«После подомового обхода в результате трех обстрелов в 15 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. На территории одного из предприятий повреждена кровля производственного помещения. От “прилета” снаряда разрушена крыша гаража и сильно поврежден стоящий в нем легковой автомобиль. Также осколками посечены четыре автомобиля», — написал он.
Гладков добавил, что сотрудники МЧС совместно с нашими бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, сухой травы и подстилки в лесном массиве. Кроме того, администрация и оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток.