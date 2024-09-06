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Что произошло в Иркутске в ночь на 6 сентября 2024: последние новости

В Иркутске пассажирка автобуса № 57 пострадала в ДТП из-за неизвестного водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске Госавтоинспекторы ищут водителя, который стал виновником ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла 5 сентября на улице Сибирских Партизан. Неизвестный человек, на неопознанном авто спровоцировал столкновение с автобусом № 57, после чего скрылся в неизвестном направлении. В результате пострадала пассажирка маршрутного транспорта.

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