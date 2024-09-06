Что произошло в Иркутске в ночь на 6 сентября 2024: последние новости

В Иркутске Госавтоинспекторы ищут водителя, который стал виновником ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла 5 сентября на улице Сибирских Партизан. Неизвестный человек, на неопознанном авто спровоцировал столкновение с автобусом № 57, после чего скрылся в неизвестном направлении. В результате пострадала пассажирка маршрутного транспорта.
Контрабандисты лесной продукции в Иркутске нанесли ущерб бюджету в размере 400 миллионов рублей. Такие подробности выяснились во время отработки одного из старых дел. На нарушителей завели три материала по уголовным статьям.
Три волны заболеваемости гриппом и ОРВИ придут в Иркутскую область. Первый отличительный рост ожидают в середине сентября, затем к началу декабря. Третий период придется на конце зимних праздников в январе.