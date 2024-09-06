Что произошло в Иркутске в ночь на 6 сентября 2024: последние новости

В Иркутске Госавтоинспекторы ищут водителя, который стал виновником ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла 5 сентября на улице Сибирских Партизан. Неизвестный человек, на неопознанном авто спровоцировал столкновение с автобусом № 57, после чего скрылся в неизвестном направлении. В результате пострадала пассажирка маршрутного транспорта.