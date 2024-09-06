Алаудинов рассказал про обстановку в Курской области

«Хочу сказать про направление справа от нас — кореневское. Направление на том участке, скажу тоже, что ребята очень хорошо уже выстроили линию обороны. Хочу отметить, что у них там тоже, они выжигают противника, работа идет активно», — сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.