Хабаровчанин осужден за пьяное убийство

Железнодорожный районный суд вынес приговор мужчине, ставшему виновником преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
По данным следствия, в январе этого года, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый во время распития спиртных напитков в месте временного проживания, расположенном под трубами теплотрассы на переулке Степном, вступил в конфликт с потерпевшим. Обозлившись, он нанес своему оппоненту один смертельный удар ножом в грудь.
Несчастный скончался мгновенно. Виновный сам сообщил прохожим о содеянном и дождался полиции, не предпринимая попыток скрыться.
На суде мужчина частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать своего оппонента и искренне раскаивается. В ходе слушания он объяснил, что осознает, что ножевое ранение было его поступком, но смерть потерпевшего не входила в его планы.
Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор местному жителю, который теперь проведет следующие восемь лет за решеткой. Суд признал его виновным и назначил наказание в исправительной колонии строгого режима. Обвинение было активно поддержано прокуратурой Железнодорожного района. Приговор в законную силу еще не вступил.