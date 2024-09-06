Житель Братска хотел продлить действие сим-карты и лишился более полутора млн

Он продиктовал коды, которые пришли ему в сообщениях. После этого на электронную почту поступило письмо, где было сказано о том, что кто-то взломал его личный кабинет на госуслугах. Чтобы решить ситуацию, мужчина позвонил по указанному номеру горячей линии, трубку сняла девушка. Она сказала, что в нескольких банках на него взяли кредит.