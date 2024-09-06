Житель Братска хотел продлить действие сим-карты и лишился более полутора млн

Мужчина пришел в полицию Братска и рассказал о том, что стал жертвой мошенников. 33-летнему горновому мастеру позвонила неизвестная и сообщила, что работает в телефонной компании. Предложила абоненту продлить срок действия сим-карты. Мужчина поверил в легенду, так как пользуется услугами оператора уже 15 лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Он продиктовал коды, которые пришли ему в сообщениях. После этого на электронную почту поступило письмо, где было сказано о том, что кто-то взломал его личный кабинет на госуслугах. Чтобы решить ситуацию, мужчина позвонил по указанному номеру горячей линии, трубку сняла девушка. Она сказала, что в нескольких банках на него взяли кредит.
— После чего к преступной схеме подключился якобы представитель государственной финансовой организации. Действуя по его инструкции, житель Братска перевел в четыре платежа один миллион 550 тысяч рублей, которые специально взял в кредит, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Жена пострадавшего заметила, что мужчина ходит в постоянном напряжении, и спросила в чем дело. Узнав обо всем происходящем, она сразу поняла, что супруг попал в руки мошенников. Сейчас правоохранители завели уголовное дело. По такой же схеме обманули еще двух жителей Братска. Жертвами стали 35-летний менеджер и 58-летняя пенсионерка. Они потеряли 130 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аферисты представились спецагентами и похитили у жительницы Иркутска миллион рублей.