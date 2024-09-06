Водитель внедорожника перевернулся на машине и погиб в Осинском районе

В Осинском районе Иркутской области 4 сентября около 23:12 произошла страшная авария. По предварительной информации, 51-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер Прадо» ехал со стороны села Енисей в направлении деревни Онгосор. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
— Он выбрал небезопасную скорость движения, в результате не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Мужчина скончался от полученных травм прямо на месте, до приезда скорой помощи. Также инспекторы сообщают, что он не пристегнулся ремнем безопасности. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что авария с неизвестной машиной и пассажирским автобусом произошла на улице Сибирских Партизан в областном центре.