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Водитель внедорожника перевернулся на машине и погиб в Осинском районе

Мужчина неправильно выбрал скоростной режим.

Источник: Комсомольская правда

В Осинском районе Иркутской области 4 сентября около 23:12 произошла страшная авария. По предварительной информации, 51-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер Прадо» ехал со стороны села Енисей в направлении деревни Онгосор. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.

— Он выбрал небезопасную скорость движения, в результате не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Мужчина скончался от полученных травм прямо на месте, до приезда скорой помощи. Также инспекторы сообщают, что он не пристегнулся ремнем безопасности. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что авария с неизвестной машиной и пассажирским автобусом произошла на улице Сибирских Партизан в областном центре.