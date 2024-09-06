Работу Станислава Гольдфарба отметили специальным дипломом на конкурсе «Книга года — 2024»

Станислав Гольдфарб — профессор, доктор исторических наук, директор Иркутского филиала АО «ИД Комсомольская правда» написал книгу «Сунгоркин, или как закалялась “Комсомольская правда”. Она вошла в шорт-лист Национального конкурса “Книга года — 2024”.
Идея заключается в освещение жизни и достижений уникального медиаменеджера и главного редактора «Комсомолки» Владимира Николаевича Сунгоркина. Написана в честь 70-летия со дня его рождения.
Церемония награждения прошла 5 сентября. За победу в номинации боролись четыре автора, в их числе и Станислав Гольдфарб. Его работу отметили, наградили специальным дипломом жюри конкурса.
— В этом году на Национальный конкурс «Книга года» поступило более 1200 книг от 135 издательств из 30 населенных пунктов России. Представлены книги из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Барнаула, Екатеринбурга, Кирова, Краснодара, Оренбурга, Пскова, Тобольска, Якутска и других больших и малых городов нашей страны, — рассказывает автор.
Конкурс проводили по 11 номинациям. В шорт-лист вошло 47 книг. Некоторые из них многотомные! Всего в их выпуске участвовало 39 издательств.