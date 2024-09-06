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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили подразделения ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки «Север» были уничтожены подразделения ВСУ, которые пытались закрепиться в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве рассказали о том, что расчеты наносят поражение по местам размещения ВСУ во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией. Поскольку задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности, то расчеты «Града» находятся на круглосуточном дежурстве.

«В этот раз расчеты РСЗО “Град” уничтожили подразделения противника, которые пытались закрепиться в приграничном районе Курской области. Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей», — обратили внимание в Минобороны.

Так, произведя зарядку, «Грады» выдвигаются в район стрельбы, а после выполнения задачи — сворачиваются и убывают в безопасный район для перезарядки. Как рассказал командир отделения с позывным «Ватсон» в видео, предоставленном ТАСС Минобороны, очень много дронов со стороны ВСУ охотятся за расчетами. «Кабина машины обшита броней, изначально этой брони на машине не было. Нет лучшей защиты, чем внимание. У нас есть средства опознавания дронов, радиоэлектронной борьбы, и если в радиусе 500 м появляется дрон — приходит оповещение на устройство “Булат”, переходим на повышенное внимание», — поделился боец.