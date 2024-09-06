Расчеты РСЗО «Град» уничтожили подразделения ВСУ в курском приграничье

Так, произведя зарядку, «Грады» выдвигаются в район стрельбы, а после выполнения задачи — сворачиваются и убывают в безопасный район для перезарядки. Как рассказал командир отделения с позывным «Ватсон» в видео, предоставленном ТАСС Минобороны, очень много дронов со стороны ВСУ охотятся за расчетами. «Кабина машины обшита броней, изначально этой брони на машине не было. Нет лучшей защиты, чем внимание. У нас есть средства опознавания дронов, радиоэлектронной борьбы, и если в радиусе 500 м появляется дрон — приходит оповещение на устройство “Булат”, переходим на повышенное внимание», — поделился боец.