Артиллеристы уничтожили подразделение ВСУ на правом берегу Днепра

«Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила на побережье Днепра оборудованное в земле укрытие, в котором расположилось одно из подразделений ВСУ. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники нанесли огневое поражение противнику, уничтожив временное расположение подразделения вместе с личным составом отделения пехоты ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.
По завершении выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.
На каховском направлении в Херсонской области подразделения ульяновских десантников из состава группировки войск «Днепр» продолжают активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки.
Большую роль в этом играют воины гвардейского артиллерийского полка ульяновского гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно поддерживают штурмовые группы десантников при зачистке островов от украинских формирований.
Кроме того, артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником, а также уничтожают их подразделения на правом берегу Днепра.