Артиллеристы уничтожили подразделение ВСУ на правом берегу Днепра

«Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила на побережье Днепра оборудованное в земле укрытие, в котором расположилось одно из подразделений ВСУ. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники нанесли огневое поражение противнику, уничтожив временное расположение подразделения вместе с личным составом отделения пехоты ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.