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Артиллеристы уничтожили подразделение ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 6 сен — РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» ульяновских артиллеристов-десантников уничтожил скопление украинских пехотинцев в укрытии на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила на побережье Днепра оборудованное в земле укрытие, в котором расположилось одно из подразделений ВСУ. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники нанесли огневое поражение противнику, уничтожив временное расположение подразделения вместе с личным составом отделения пехоты ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

По завершении выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.

На каховском направлении в Херсонской области подразделения ульяновских десантников из состава группировки войск «Днепр» продолжают активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки.

Большую роль в этом играют воины гвардейского артиллерийского полка ульяновского гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно поддерживают штурмовые группы десантников при зачистке островов от украинских формирований.

Кроме того, артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником, а также уничтожают их подразделения на правом берегу Днепра.