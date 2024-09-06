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Минобороны заявило о срыве операторами БПЛА ротации ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Операторы дронов Южной группировки войск обнаружили украинскую пехоту во время ротации на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«Операторы ударных БПЛА Южной группировки войск уничтожили живую силу противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. ТАСС) на донецком направлении», — говорится в сообщении.

В ходе боевого дежурства разведчики при помощи дрона обнаружили движение противника в лесополосе. Передав месторасположение целей операторам ударных дронов, бойцы продолжили наблюдать за противником и корректировать операторов.

Когда противник потерял часть живой силы, он начал спешно покидать позиции.