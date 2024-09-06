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В Запорожской области уничтожили блиндаж с военными ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Расчет САУ «Гиацинт-С» группировки войск «Днепр» в Запорожской области поразил на дистанции 30 километров укрепленный блиндаж с военными ВСУ, который мешал продвижению российских штурмовиков, рассказал журналистам командир орудия с позывным «Замполит».

Источник: © РИА Новости

«Противник с данной позиции вел активную оборону и не давал подойти нашим штурмовым группам. Мы получили команду на поражение цели, на дистанции около 30 километров укрепление с живой силой уничтожили», — сказал он.

По словам командира орудия, сегодня артиллеристы постоянно взаимодействуют с комплексами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь артиллерии. «Как только разведка докладывает, где какие-то находятся склады или скопления орудий, либо что-то еще, к нам приходит команда, мы выдвигаемся, занимаем позицию и отрабатываем», — отметил «Замполит».

Он добавил, что в его расчете все военнослужащие были награждены орденами Мужества и медалями «За храбрость» за действия в ходе неудавшегося контрнаступления ВСУ летом 2023 года: тогда артиллеристы остановили колонну украинской техники, уничтожив шесть БМП Bradley.