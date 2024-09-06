В Запорожской области уничтожили блиндаж с военными ВСУ

По словам командира орудия, сегодня артиллеристы постоянно взаимодействуют с комплексами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь артиллерии. «Как только разведка докладывает, где какие-то находятся склады или скопления орудий, либо что-то еще, к нам приходит команда, мы выдвигаемся, занимаем позицию и отрабатываем», — отметил «Замполит».