В Запорожской области уничтожили блиндаж с военными ВСУ

«Противник с данной позиции вел активную оборону и не давал подойти нашим штурмовым группам. Мы получили команду на поражение цели, на дистанции около 30 километров укрепление с живой силой уничтожили», — сказал он.
По словам командира орудия, сегодня артиллеристы постоянно взаимодействуют с комплексами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь артиллерии. «Как только разведка докладывает, где какие-то находятся склады или скопления орудий, либо что-то еще, к нам приходит команда, мы выдвигаемся, занимаем позицию и отрабатываем», — отметил «Замполит».
Он добавил, что в его расчете все военнослужащие были награждены орденами Мужества и медалями «За храбрость» за действия в ходе неудавшегося контрнаступления ВСУ летом 2023 года: тогда артиллеристы остановили колонну украинской техники, уничтожив шесть БМП Bradley.