Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали

В апреле суд арестовал топ-менеджеров пищевого комбината по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Как сообщали тогда в суде, заключенные контракты были заведомо завышены за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Также сообщалось, что бывший замминистра Дмитрий Булгаков, арестованный по коррупционному делу, лоббировал интересы предприятий.