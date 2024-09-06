Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали

Котельникова арестовали по обвинению в хищениях в Минобороны в начале июня, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.
В апреле суд арестовал топ-менеджеров пищевого комбината по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Как сообщали тогда в суде, заключенные контракты были заведомо завышены за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Также сообщалось, что бывший замминистра Дмитрий Булгаков, арестованный по коррупционному делу, лоббировал интересы предприятий.
В июне, как говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости материалах, следствие арестовало средства Котельникова, речь идет о десяти банковских счетах.
Деньги на этих счетах, по данным агентства, все еще заморожены, чтобы доверенные лица предпринимателя не смогли их скрыть.