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Директор детского учреждения взяла взятку в 2,4 млн руб в Заларинском районе

Прокуратура контролирует расследование.
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура поставила на контроль уголовное дело. Следователи выявили нарушение, связанное с получением взятки. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Версия происходящего состоит в том, что в 2021—2023 году директор детского социального учреждения при помощи заведующего отделения и главного бухгалтера угрожала увольнением. Она дала указ выплачивать премии, после чего девять работников перечисляли полученные деньги заведующему. Это должно было обеспечить общее покровительство.

— Сумма взяток превысила 2,4 миллиона рублей. Женщину и ее помощника задержали, им предъявлено обвинение в получении взяток, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент директора до 3 ноября этого года отправили под стражу в СИЗО-5 в Тулуне. А ее заместителя поместили под домашний арест. Правоохранители продолжают расследование.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские опровергли версию о том, что в Иркутске на избирательном участке произошла драка.