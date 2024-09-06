Директор детского учреждения взяла взятку в 2,4 млн руб в Заларинском районе

Версия происходящего состоит в том, что в 2021—2023 году директор детского социального учреждения при помощи заведующего отделения и главного бухгалтера угрожала увольнением. Она дала указ выплачивать премии, после чего девять работников перечисляли полученные деньги заведующему. Это должно было обеспечить общее покровительство.