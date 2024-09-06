Су-34 нанес удар по скоплению сил ВСУ в Курской области

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такие устройства позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — уточнили в МО РФ.
Кроме того, российское военное ведомство опубликовало видеоролик, где показана проверка самолета перед вылетом, его взлет с аэродрома, полет, сброс бомб и возвращение обратно.