Главу соцучреждения в Иркутской области обвиняют в вымогательстве взяток

Как полагают следователи, с апреля 2021 по август 2023 года руководитель и её сообщники вымогали у девяти подчинённых взятки. Главбух начислял им премии, а сотрудники должны были отдавать эти деньги директору. В противном случае им угрожали увольнением. «Общая сумма незаконно собранных денежных средств составила более 2,4 млн рублей», — рассказали «АиФ-Иркутск» в пресс-службе ведомства.