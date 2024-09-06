Главу соцучреждения в Иркутской области обвиняют в вымогательстве взяток

В Заларинском районе Иркутской области задержали по подозрению в получении взяток директора социального учреждения для несовершеннолетних, её зама и главного бухгалтера учреждения, сообщили irk.aif.ru в региональном управлении Следственного комитета.
Как полагают следователи, с апреля 2021 по август 2023 года руководитель и её сообщники вымогали у девяти подчинённых взятки. Главбух начислял им премии, а сотрудники должны были отдавать эти деньги директору. В противном случае им угрожали увольнением. «Общая сумма незаконно собранных денежных средств составила более 2,4 млн рублей», — рассказали «АиФ-Иркутск» в пресс-службе ведомства.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Как сообщает областная прокуратура, на время следствия директора поместили в СИЗО в Тулуне, а её заместителя — под домашний арест.