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В Башкирии произошел крупный пожар на автомойке

Площадь пожара составила 500 кв.м.

Источник: МЧС Башкирии

На улице Артема в Стерлитамаке произошел пожар на автомойке. Огонь на крыше локализовали на площади 500 кв.м, сообщили в МЧС.

На место происшествия выезжали 25 специалистов и привлекали девять единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Установление обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура республики.

«Установление точной причины возгорания, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту находится на контроле в прокуратуре», — отметили в надзорном ведомстве.

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