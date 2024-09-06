В Башкирии произошел крупный пожар на автомойке

На улице Артема в Стерлитамаке произошел пожар на автомойке. Огонь на крыше локализовали на площади 500 кв.м, сообщили в МЧС.
На место происшествия выезжали 25 специалистов и привлекали девять единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.
Установление обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура республики.
«Установление точной причины возгорания, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту находится на контроле в прокуратуре», — отметили в надзорном ведомстве.