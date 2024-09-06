В Аше живодёр продолжает издеваться над кошками

В Аше продолжаются поиски живодёра, который искалечил уже десятки кошек. В соцсетях жители сообщают о новых жертвах.
По словам южноуральцев, пострадавших от рук неизвестного животных находят уже несколько месяцев. Некоторым из них сломали лапы, кому-то повредили череп. Отличительная черта каждый раз одна — мучитель отрывает или пытается оторвать своим жертвам хвосты.
«В районе вокзала снова напали на кота. Этот кот живет в нашем подъезде, и он не один тут. Видимо, снова была попытка оторвать коту хвост, у него рана на позвоночнике (основание хвоста), покалечена задняя лапа. Радует, что кот сумел, видимо, вырваться из рук этого нелюдя. Пока мы забрали его к себе, укололи обезболом, но ходить он пока не может», — написала Дарья Т. в паблике «Аша | VКурce».
Горожане говорят, что от рук непойманного садиста пострадали уже более 50 кошек, как бездомных, так и домашних. Искалеченных животных находят в районе нескольких улиц.
«На Озимина в районе 49-го дома столько кошечек, и котиков, и котят красивых было, сейчас вообще ни одного, это кошмар какой-то. В Аше действует маньяк», — уверена Анна А.
Ранее в ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту chel.aif.ru сообщали, что неизвестного злоумышленника ищут. Жители между тем продолжают опасаться, что мучитель животных может переключиться на людей.