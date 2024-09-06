В Аше живодёр продолжает издеваться над кошками

«В районе вокзала снова напали на кота. Этот кот живет в нашем подъезде, и он не один тут. Видимо, снова была попытка оторвать коту хвост, у него рана на позвоночнике (основание хвоста), покалечена задняя лапа. Радует, что кот сумел, видимо, вырваться из рук этого нелюдя. Пока мы забрали его к себе, укололи обезболом, но ходить он пока не может», — написала Дарья Т. в паблике «Аша | VКурce».