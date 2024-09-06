Два человека погибли в ДТП на трассе в Хабаровском крае

В Комсомольском районе сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах смертельной аварии. ДТП произошло сегодня на федеральной трассе А-376. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На 152-м километре федеральной дороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску столкнулись два транспортных средства.
«По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека. Один участник происшествия получил травмы, состояние второго пока не уточняется», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
На место происшествия прибыли сотрудники районной Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств случившегося. Расследование продолжается.