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Два человека погибли в ДТП на трассе в Хабаровском крае

Лобовое столкновение автомобилей произошло в Комсомольском районе.

В Комсомольском районе сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах смертельной аварии. ДТП произошло сегодня на федеральной трассе А-376. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На 152-м километре федеральной дороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску столкнулись два транспортных средства.

«По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека. Один участник происшествия получил травмы, состояние второго пока не уточняется», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.

На место происшествия прибыли сотрудники районной Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств случившегося. Расследование продолжается.