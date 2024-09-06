Пятилетний ребенок погиб после пожара в Нижнем Тагиле

Вечером загорелась квартира на четвертом этаже дома по улице Балакинской. По данному факту возбуждено уголовное дело. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что семья у мальчика полная, на учете не состояла, у него есть младший брат. В день трагедии мама ушла за ним в садик, а когда вернулась, то дом уже горел. Женщине стало плохо, ее госпитализировали.