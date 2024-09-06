Свердловским колониям не хватает имамов для борьбы с ИГИЛ*

«У нас всего пять человек на 30 учреждений. И получается, что религиозный деятель может посетить одну и ту же колонию в лучшем случае два раза за год. Ведь помимо посещения колоний у них есть и другие обязанности. А в этом направлении нужна системная работа», — рассказал Алексей Старостин.