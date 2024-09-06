Свердловским колониям не хватает имамов для борьбы с ИГИЛ*

«У нас всего пять человек на 30 учреждений. И получается, что религиозный деятель может посетить одну и ту же колонию в лучшем случае два раза за год. Ведь помимо посещения колоний у них есть и другие обязанности. А в этом направлении нужна системная работа», — рассказал Алексей Старостин.
По его словам, ситуация с профилактикой экстремизма в колониях, где имамы посещают осужденных раз в неделю, намного лучше. Но такой результат удается получить в регионах, где мусульмане составляют большинство — Татарстане и республиках Северного Кавказа.
Эксперт добавил, что желающих работать в колониях среди имамов не так много, поскольку все это делается на энтузиазме священнослужителей. Кроме того, для профилактики экстремизма среди осужденных необходима особая подготовка.
«А если священнослужитель приезжает раз в полгода, то осужденные продолжают вариться в собственном соку. Они тогда слушают зарубежных проповедников, чтобы заполнить свой вакуум», — пояснил Алексей Старостин.
Еще одна проблема, связанная с профилактикой экстремизма, — содержание осужденных за терроризм среди тех, кто получил сроки за общеуголовные преступления. Речь идет в том числе об участниках запрещенной в России ИГИЛ*. Старостин отметил, что такие осужденные практически не поддаются перевоспитанию и продолжают вести агитацию среди других заключенных.
Напомним, в июне 2024 года сторонники ИГИЛ* захватили в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, террористов ликвидировали. В августе осужденные захватили заложников в колонии строгого режима в городе Суровикино Волгоградской области. Террористы также назвали себя сторонниками ИГИЛ*. При штурме все они были ликвидированы.
*ИГИЛ — международная террористическая организация, запрещена в России.