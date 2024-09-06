К принудительным работам приговорили виновника ДТП в Братском районе, в котором погибли два человека

Трагедия произошла в декабре прошлого года на 301-м километре федеральной трассы «Вилюй» (участок между Зябой и Видимом). Как установил суд, водитель «Тойоты Лэнд Крузер» не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с «Рено Сандеро», который двигался в попутном направлении. В результате хэтчбэк отбросило на встречную полосу, где машина попала под колеса автоцистерны. Внедорожник столкнулся со снегоуборочной машиной, стоявшей на обочине.
В результате ДТП водитель «Рено» 66-летний водитель «Рено» погиб на месте. Его 61-летняя гражданская жена скончалась в больнице спустя время.
С учетом мнения государственного обвинителя суд признал водителя «Тойоты Лэнд Крузер» виновным в совершении преступления по неосторожности, приговорив его к 3 годам принудительных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года, — уточнили в прокуратуре Приангарья.
Родственники погибших пытались обжаловать приговор в Иркутском областном суде, полагая, что виновнику ДТП назначили слишком мягкое наказание. Однако суд в Иркутске оставил приговор без изменений. Таким образом, он вступил в законную силу. Также Братский районный суд обязал взыскать с виновника ДТП в пользу родственников погибших 930 тысяч рублей.