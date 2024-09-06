К принудительным работам приговорили виновника ДТП в Братском районе, в котором погибли два человека

Трагедия произошла в декабре прошлого года на 301-м километре федеральной трассы «Вилюй» (участок между Зябой и Видимом). Как установил суд, водитель «Тойоты Лэнд Крузер» не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с «Рено Сандеро», который двигался в попутном направлении. В результате хэтчбэк отбросило на встречную полосу, где машина попала под колеса автоцистерны. Внедорожник столкнулся со снегоуборочной машиной, стоявшей на обочине.