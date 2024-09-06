Ударила 3-летнюю девочку тарелкой по лицу: жуткие подробности издевательств над малышами раскрыли в детсаду Бурятии

Кадры, на которых отчетливо видно, как воспитатель хватает маленькую девочку за тоненькие ручки и бьет об пол, молниеносно разлетелись по пабликам Улан-Удэ. И это еще «мягкий» фрагмент видео! Есть кадры, как педагог бьет малышку лицом о тарелку. Все эти зверства были записаны на камеры наблюдения, установленные в ясельной группе, еще в июне 2024 года. Однако родители о том, что их дети подвергаются такому, не сразу узнали и поняли. Синяки по телу воспитатель списывала на случайные падения или удары о мебель. В региональном Следкоме сообщают, что от рук подозреваемой пострадали около пяти детей. Но родители утверждают, что страдала вся группа. Сейчас воспитатель находится под стражей. Ей предъявили обвинения в унижении и жестоком обращении с детьми. В это время КП-Иркутск удалось связаться с Анной Игумновой, заведующей детского сада, которая раскрыла некоторые детали.
Педагог с большим стажем.
Подозреваемый воспитатель, имея за плечами педагогический стаж в 25 лет, по словам Анны Игумновой, устроилась в сад еще в ноябре 2023 года. Однако ей не удалось проработать и года.
— Группы у воспитателя всегда были полные. Да и к ее методикам не возникало вопросов, — рассказывает Анна Игумнова.
По информации СК Бурятии, издевательства над детьми начались весной 2024 года. Под горячую руку попали трое детей, после число пострадавших увеличилось. Педагог объясняла царапины и ушибы так: якобы малыш со стула упал или об кровать «шоркнулся».
«И так каждый день», — рассказала родственница пострадавшего ребенка изданию «infpol.ru». Но подтверждения этой информации Следком Бурятии пока не дает.
«Мы не бездействовали».
И только в июне одна из матерей увидела на теле дочери синяки. Ребенок в силу возраста толком не смог объяснить, что произошло. Тогда мама обратилась к заведующей сада.
— Просмотрели камеры наблюдения и ужаснулись! — вспоминает Анна Игумнова. — Ребенок завтракал, когда воспитатель применила физические действия к нему. Силой преподнесла тарелку к лицу девочки. Тогда я сама написала заявление в полицию и комитет образования на педагога. Вскоре воспитатель была уволена. Мы не бездействовали! Наоборот, приняли все меры для решения проблемы.
Сейчас в планах заведующей и родителей написать заявление в полицию и на помощника воспитателя, которая уже уволена. С их слов, нянечка наблюдала за тем, что творилось со стороны, но никаких действий не предпринимала.
— Будем настаивать, чтобы младший воспитатель тоже был привлечен к уголовной ответственности.
«Теперь молчит…».
Заведующая детским садом отмечает, что сейчас малыши начинают забывать о произошедшем. Около двух недель с ясельной группой работали психологи. Однако один из родителей пожаловался, что действия воспитателя довели ребенка до того, что он перестал говорить.
— Ребенок до перевода в группу обвиняемой начал разговаривать. Но теперь молчит…, — сообщила сибирячка изданию «infpol.ru». Сейчас у малышей новый воспитатель.
ОФИЦИАЛЬНО.
— Обвиняемая, работая в детском саду, систематически применяла физическое и психическое насилие к трем малолетним воспитанникам, а также ненадлежащим образом исполняла свои обязанности и жестоко обращалась еще с несколькими детьми, — рассказывают в СУ СКР Бурятии. — Было заведено уголовное дело по фактам истязания несовершеннолетних и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.
Главе СК России будет представлен доклад по уголовному делу в отношении воспитателя.