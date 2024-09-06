Ударила 3-летнюю девочку тарелкой по лицу: жуткие подробности издевательств над малышами раскрыли в детсаду Бурятии

Кадры, на которых отчетливо видно, как воспитатель хватает маленькую девочку за тоненькие ручки и бьет об пол, молниеносно разлетелись по пабликам Улан-Удэ. И это еще «мягкий» фрагмент видео! Есть кадры, как педагог бьет малышку лицом о тарелку. Все эти зверства были записаны на камеры наблюдения, установленные в ясельной группе, еще в июне 2024 года. Однако родители о том, что их дети подвергаются такому, не сразу узнали и поняли. Синяки по телу воспитатель списывала на случайные падения или удары о мебель. В региональном Следкоме сообщают, что от рук подозреваемой пострадали около пяти детей. Но родители утверждают, что страдала вся группа. Сейчас воспитатель находится под стражей. Ей предъявили обвинения в унижении и жестоком обращении с детьми. В это время КП-Иркутск удалось связаться с Анной Игумновой, заведующей детского сада, которая раскрыла некоторые детали.