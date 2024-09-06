Севший в поле самолет «Уральских авиалиний» под Новосибирском разбирают

-То, что самолет разберут и вывезут, это совершенно точно. Такое решение приняло руководство «Уральских авиалиний». А вот о том, начали они это делать или нет, сказать не могу, — пояснил глава Убинского сельсовета Олег Конюк «Убинскому вестнику».