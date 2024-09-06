Севший в поле самолет «Уральских авиалиний» под Новосибирском разбирают

Информация о том, что работы по разборке самолета Airbus «Уральских авиалиний», который с 12 сентября 2023 года стоит на пшеничном поле близ села Московка в Убинском районе, опубликована в «Убинском вестнике».
На фото, которые разместило издание, видно, что в самолете демонтируют сиденья и увозят на грузовике. В комментариях селяне пишут, что грунтовую дорогу, которая ведет через поле к самолету, сильно размыло осенними дождями — практически до непроезжего состояния.
-То, что самолет разберут и вывезут, это совершенно точно. Такое решение приняло руководство «Уральских авиалиний». А вот о том, начали они это делать или нет, сказать не могу, — пояснил глава Убинского сельсовета Олег Конюк «Убинскому вестнику».
Не смог официально подтвердить факт начала работ и владелец поля Александр Комаровский.
Поэтому убинцы сейчас гадают, как в такую погоду будут проводиться работы по демонтажу воздушного судна и кто именно это делает.
Напомним, администрация компании «Уральские авиалинии» сообщила о решении разобрать самолет на запчасти 9 августа 2024 года. По словам теперь уже бывшего гендиректора Сергея Скуратова, все работы планируют завершить к весне 2025 года. Запчасти перевезут в Екатеринбург.
Аварийную посадку на пшеничном поле колхоза имени Ленина самолет Airbus совершил 12 сентября 2023 года. Лайнер выполнял рейс «Сочи-Омск», когда пилоты обнаружили неисправность, решили, что до аэропорта не дотянут и приняли решение садиться в поле.
На борту находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. Все остались живы.
Летчиков сначала сочли героями, но потом обвинили в непрофессионализме. После инцидента своих должностей лишились несколько крупных чиновников от авиации.
Инженеры "Уральских авиалиний просчитывали несколько вариантов поднятия самолета в воздух. Однако все они оказались технически невыполнимыми.
Екатерина СОСНИНА.