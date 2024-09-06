Бывшего первого замминистра спорта Красноярского края осудят

Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего первого замминистра спорта Красноярского края. Он обвиняется в мошенничестве и организации присвоения денег.
В декабре 2020 года мужчина назначил знакомого гендиректором АО «Платинум Арена», который с 2023 года стал управляющим спортобъекта. После этого обвиняемые стали похищать деньги «Платинум Арены». Хищение происходило с помощью заключения договоров между комплексом и подконтрольным им ООО СК «Вавилон» на обслуживание здания и создания видимости качественного исполнения работ.
С декабря 2021 по октябрь 2023 года так было похищено свыше 2,3 млн руб.
Чиновник признал вину и возместил причинённый ущерб, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.