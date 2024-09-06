Бывшего первого замминистра спорта Красноярского края осудят

В декабре 2020 года мужчина назначил знакомого гендиректором АО «Платинум Арена», который с 2023 года стал управляющим спортобъекта. После этого обвиняемые стали похищать деньги «Платинум Арены». Хищение происходило с помощью заключения договоров между комплексом и подконтрольным им ООО СК «Вавилон» на обслуживание здания и создания видимости качественного исполнения работ.