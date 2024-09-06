Заведующая детсадом, куда ходил Далер, предстанет перед судом

Заведующую обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). По версии следствия, заведующая знала, что у Далер в августе 2022 года были обнаружены различные телесные повреждения, но она не сообщила об этом в органы системы профилактики и соцполитики.