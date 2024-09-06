Заведующая детсадом, куда ходил Далер, предстанет перед судом

Об этом сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.
Заведующую обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). По версии следствия, заведующая знала, что у Далер в августе 2022 года были обнаружены различные телесные повреждения, но она не сообщила об этом в органы системы профилактики и соцполитики.
«Более того, она направила в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции ложные сведения, что травмы не выявлялись», — сказал Александр Сапегин.
Кроме этого и. о. заведующей не сообщила в управление социальной политики, что с января по декабрь 2022 года Далер без уважительной причины не посещал детский сад более 200 дней. А в сентябре 2022 года полностью перестал туда ходить.
По версии следствия, ее действия не позволили уполномоченным органам принять меры по незамедлительному выяснению условий проживания ребёнка в приёмной семье. Что привело к убийству ребенка опекуном в декабре 2022 года.
«МК-Урал» ранее писал, что 26 августа в Свердловском областном суде начался процесс по обвинению опекунши малолетнего Далера 35-летней Вероники Н. и ее племянника. Труп ребенка был найден в гараже женщины летом 2023 года.
Опекуншу обвиняют в убийстве малолетнего, умышленном причинении тяжкого вреда, незаконном лишении свободы, вовлечении малолетнего (племянника и других подопечных) в совершении преступления, мошенничестве и так далее.