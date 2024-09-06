В Ростове-на-Дону спасатели потушили камыш на площади 2000 квадратных метров

В Ростове-на-Дону произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 6 сентября на улице 40 лет Победы 314/3.
По предварительной информации ведомства, камыш начал полыхать около 21:30. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Пламенем было охвачено порядка 2000 квадратных метров. Полностью ликвидировать огонь удалось в 23:31.
На месте ЧП работали шесть спецмашин и 18 спасателей.