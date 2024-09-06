Глава МЧС Камчатки объяснил долгий поиск упавшего с туристами вертолёта

Как рассказал Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», поиски вертолёта были сильно затруднены погодными условиями и местностью, в которой исчезло судно. «Погода ухудшилась и пришлось продолжить поиск пешком. В тот момент подключились все спасательные службы Камчатки. Чтобы вы понимали, в той местности очень много растительности — трава в человеческий рост. Дождь в момент поисков шёл стеной и к нему добавился туман», — рассказал Лебедев об условиях поиска.