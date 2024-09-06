Глава МЧС Камчатки объяснил долгий поиск упавшего с туристами вертолёта

Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев объяснил причины долгого поиска упавшего с туристами на борту вертолёта.
Об этом министр ЧС региона рассказал в ролике на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Речь идёт о вертолёте с туристами, который перестал выходить на связь 31 августа. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что поиски рухнувшего судна Ми-8 продолжались на протяжении нескольких дней. Вертолёт был обнаружен разбившимся.
Утром 2 сентября стало известно, что спасатели закончили работу на месте аварии. Тела 22 человек, включая трёх членов экипажа, были найдены. Среди погибших находились также шесть жителей Перми.
Как рассказал Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», поиски вертолёта были сильно затруднены погодными условиями и местностью, в которой исчезло судно. «Погода ухудшилась и пришлось продолжить поиск пешком. В тот момент подключились все спасательные службы Камчатки. Чтобы вы понимали, в той местности очень много растительности — трава в человеческий рост. Дождь в момент поисков шёл стеной и к нему добавился туман», — рассказал Лебедев об условиях поиска.
По словам министра, в первую ночь спасателям не удалось обнаружить пропавший вертолёт. На второй день к поиску подключились волонтёры с квадроциклами и квадрокоптерами. Лебедев отметил, что в поисках «участвовала вся Камчатка».
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в разбившемся вертолёте в момент аварии находились шестеро пермяков. Среди пермяков также оказалась молодая семейная пара Репниковых.