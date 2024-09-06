Мусорный полигон в Новороссийске снова загорелся

Утром в пятницу, 6 сентября, на мусорном полигоне на горе Щелба в Новороссийске снова начался пожар. Его площадь власти не сообщают, однако уточняют, что открытый огонь уже погасили.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Они проливают полигон и окарауливают место пожара.
Ранее «Югополис» сообщал, что мусорный полигон в Новороссийске горит уже не первый раз. В конце августа пожар тушили три дня. Площадь составила 2000 кв. метров. В середине июня с возгоранием также боролись несколько дней. Площадь составила 1000 кв. метров. Экологи тогда указывали, что появление новых очагов на полигоне ТБО — лишь вопрос времени. Сотрудники Росприроднадзора выяснили, что полигон исчерпал свои емкости по приему мусора еще в мае прошлого года.