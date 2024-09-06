10-летний ребенок пропал в Свердловской области

В селе Горбуновское Талицкого района приступили к поискам 1-летнего Сергея Банных. О местонахождении ребенка ничего не известно с 5 сентября. «Может находиться в вашем городе», — говорится в ориентировке свердловского поискового отряда «Лиза Алерт».