10-летний ребенок пропал в Свердловской области

В селе Горбуновское Талицкого района приступили к поискам 1-летнего Сергея Банных. О местонахождении ребенка ничего не известно с 5 сентября. «Может находиться в вашем городе», — говорится в ориентировке свердловского поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы Сергея: рост 120 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы русые. Был одет в красно-синюю ветровку, темно-синие джинсы, черные туфли и синюю шапку.
Сообщить информацию о пропавшем мужчине можно по телефонам: 88007005452, 89826427830 или на линию 112.