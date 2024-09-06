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Вагон сошёл с рельсов в Петербурге, рассыпав удобрения. Прокуратура показала последствия

Гружённый удобрениями вагон сошёл с рельсов в Невском районе Петербурга. Обошлось без пострадавших, все обстоятельства выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура.

Вагон грузового состава возвращают на рельсы на станции Санкт-Петербург-Сортировочный — Московский 6 сентября. На движение поездов случившееся около двух часов ночи не повлияло.

В ОЖД «Фонтанке» сообщили, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Последствия устраняют с помощью восстановительного поезда станции.

«В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет», — уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку.

Прокуратура