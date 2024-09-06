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Пьяный челябинец угнал иномарку знакомого, чтобы прокатиться

Чесменские полицейские задержали мужчину, угнавшего иномарку у знакомого — после совместного застолья он решил прокатиться на чужой машине, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Осуществляя надзор за дорожным движением, госавтоинспекторы обратили внимание на автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился житель Нагайбакского района. Полицейские выяснили, что 49-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон автомобиля своего знакомого — также жителя Нагайбакского района.

«Потерпевший и подозреваемый приехали в один из поселков Чесменского района к своему общему знакомому. После совместного распития спиртных напитков один из гостей решил прокатиться на машине, принадлежащей своему земляку. Поскольку ключи от автомобиля находились в замке зажигания, подозреваемый без разрешения собственника завладел машиной и отправился на ней в Чесму», — рассказали в ГУ МВД региона.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело.