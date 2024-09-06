Пьяный челябинец угнал иномарку знакомого, чтобы прокатиться

Осуществляя надзор за дорожным движением, госавтоинспекторы обратили внимание на автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился житель Нагайбакского района. Полицейские выяснили, что 49-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон автомобиля своего знакомого — также жителя Нагайбакского района.
«Потерпевший и подозреваемый приехали в один из поселков Чесменского района к своему общему знакомому. После совместного распития спиртных напитков один из гостей решил прокатиться на машине, принадлежащей своему земляку. Поскольку ключи от автомобиля находились в замке зажигания, подозреваемый без разрешения собственника завладел машиной и отправился на ней в Чесму», — рассказали в ГУ МВД региона.
Отделением дознания возбуждено уголовное дело.