Пьяный челябинец угнал иномарку знакомого, чтобы прокатиться

«Потерпевший и подозреваемый приехали в один из поселков Чесменского района к своему общему знакомому. После совместного распития спиртных напитков один из гостей решил прокатиться на машине, принадлежащей своему земляку. Поскольку ключи от автомобиля находились в замке зажигания, подозреваемый без разрешения собственника завладел машиной и отправился на ней в Чесму», — рассказали в ГУ МВД региона.