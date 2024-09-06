В Омске иностранца отправили в колонию за оправдание терроризма

Как сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, данный гражданин, находясь в Омске разместил на своей странице в одной из социальных сетей аудио- и видеозапись на узбекском языке. В ней содержался призыв к насилию против лиц еврейской национальности.