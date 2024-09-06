В Омске иностранца отправили в колонию за оправдание терроризма

Приговор по данному уголовному делу был вынесен 2-м Восточным окружным военным судом в ходе выездного заседания.
Как сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, данный гражданин, находясь в Омске разместил на своей странице в одной из социальных сетей аудио- и видеозапись на узбекском языке. В ней содержался призыв к насилию против лиц еврейской национальности.
Иностранца признали виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма, совершённых с использованием сети Интернет. Его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима, а также запретили заниматься публичным размещением материалов в Интернете в течение двух лет.
Ранее мы писали об омиче, которого за оправдание терроризма приговорили к трём годам лишения свободы. Мужчина опубликовал текст, поддерживающий Андерса Брейвика.