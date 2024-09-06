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Обгоревший в пожаре в Прибрежном мужчина отказался от госпитализации

Квартиру, перед тем как ее объяло пламенем, покинули женщина и ребенок.

Источник: МЧС РФ

Горевшую квартиру на улице Строительной в микрорайоне Прибрежный успели покинуть женщина и ребенок. Мужчина получил ожоги 2 степени, но от госпитализации отказался. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Возгорание на втором этаже в пятиэтажке случилось в 19.53. В трехкомнатной квартире горела мебель в двух комнатах на площади 35 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали 42 жильцов, в том числе 7 детей. В ликвидации пожара участвовали расчеты пожарно-спасательных частей в составе 32 человек и 6 единиц техники.

МЧС
пожары