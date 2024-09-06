Обгоревший в пожаре в Прибрежном мужчина отказался от госпитализации

Горевшую квартиру на улице Строительной в микрорайоне Прибрежный успели покинуть женщина и ребенок. Мужчина получил ожоги 2 степени, но от госпитализации отказался. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Возгорание на втором этаже в пятиэтажке случилось в 19.53. В трехкомнатной квартире горела мебель в двух комнатах на площади 35 квадратных метров.
Пожарные эвакуировали 42 жильцов, в том числе 7 детей. В ликвидации пожара участвовали расчеты пожарно-спасательных частей в составе 32 человек и 6 единиц техники.